Col derby di Milano si è chiusa la possibilità per le avversarie dei granata di superare o raggiungere il Torino in vetta

Una classifica bellissima. Il Toro, primo dalla serata di venerdì, ha mantenuto la testa sia dopo le partite di sabato (il Napoli non ha battuto la Juve e quindi non ha superato i granata) sia dopo quelle di domenica, vista la sconfitta dell’Udinese, che avrebbe avuto come i partenopei più punti della squadra di Vanoli con un successo, e il ko dell’Inter, che comunque avrebbe al massimo agguantato il Torino, senza sorpassarlo. Era dalla stagione 1976/1977 che il Torino non occupava da solo la testa della classifica: 47 anni dopo la squadra di Vanoli ci è riuscita.