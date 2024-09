Gvidas Gineitis adesso sta bene ed è il vice Ilic. Tra Serie A e Coppa Italia, non mancheranno le occasioni e vuole più spazio

Settimana impegnativa quella del Torino. Dopo la vittoria a Verona, prima della Lazio sabato, c’è la Coppa Italia martedì sera alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. L’Empoli è un avversario tosto, che come i granata in Serie A non ha ancora perso. Nelle ultime partite, compresa l’amichevole contro la Primavera allo stadio, si è rivisto Gvidas Gineitis. Il lituano è il vice di Ivan Ilic e adesso vuole più spazio. Dopo aver saltato la prima in Coppa Italia e le prime 3 di campionato per infortunio, ha giocato contro Lecce e Verona. 16 minuti contro i salentini e 23 contro gli scaligeri. Vanoli ha fiducia in lui.

Occasione Coppa Italia?

E quale occasione migliore della Coppa Italia per partire dal primo minuto? Ilic in mezzo al campo, nel ruolo di mezzala sinistra, sta facendo davvero bene con Vanoli. Ma in Coppa Italia potrebbe riposare, almeno dall’inizio, per lasciare spazio al numero 66. Questa può essere per lui un occasione importante. Dopo i 39 minuti in 2 partite in Serie A, in Coppa Italia può essere protagonista. Affiancato da Ricci e Linetty (che non ha giocato da titolare a Verona), può dare il suo contributo se scelto dall’inizio.

Adesso sta bene

Per Gineitis, come per tutti gli altri, non mancheranno le occasioni nel corso della stagione. I granata hanno bisogno sia di lui che di Ilic, che al momento è il titolare. L’inizio di stagione del classe 2004 non è stato per niente facile. Dopo aver saltato l’ultima parte della scorsa stagione, proprio quando era in forma, sembrava tutto sistemato. Ma poi a Pinzolo il ginocchio è tornato a dare problemi. Così Gineitis ha saltato l’inizio della stagione. Ma adesso sta bene e vuole prendersi il suo spazio. La concorrenza non manca ma lui è giovane e può crescere ancora tanto.