Yann Karamoh è l’unico dei 4 attaccanti che non ha ancora segnato: la Coppa Italia per lui è un occasione da non perdere

Al Bentegodi il Torino ha trovato un’altra vittoria in Serie A. Ma non c’è tempo per festeggiare, perché c’è subito la Coppa Italia. Martedì sera infatti, alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino arriva l’Empoli. Partita che vale l’accesso agli ottavi. Questa partita, potrebbe essere un occasione importante per Yann Karamoh. Contro il Verona, hanno segnato ben 3 attaccanti: Sanabria, Zapata e Adams. Karamoh invece, non è nemmeno entrato in campo. Con il gol di Sanabria, il numero 7 rimane l’unico dei 4 attaccanti che non si è ancora sbloccato in gare ufficiali. Contro i toscani, si candida per partire dall’inizio. Lasciare il segno in una partita simile sarebbe fondamentale per lui.

Le sue partite

In Coppa Italia, contro il Cosenza, Karamoh ha giocato 8 minuti. Solo contro Venezia e Verona non ha fatto nemmeno un minuto. Contro il Milan a San Siro ha giocato 19 minuti. Poi 1 contro l’Atalanta e 16 contro il Lecce. In totale, in Serie A, 36 minuti. Dei 4, è quello che ha giocato meno. Non è ancora partito titolare ma contro l’Empoli le cose potrebbero cambiare. Vanoli tiene tutti sul pezzo e ognuno deve essere pronto. La stagione è lunga e c’è bisogno di tutti.

La voglia di emergere

La concorrenza non manca di certo davanti al francese. Zapata è intoccabile ed è il capitano, mentre Adams sta facendo molto bene. Sanabria era partito con il freno a mano tirato, ma è stato decisivo e si è sbloccato contro il Verona. Karamoh invece, in estate si è giocato bene le sue carte e ha guadagnato la fiducia di Vanoli. L’allenatore ha ribadito più e più volte di quanto sia contento del suo parco attaccanti. Tutti hanno caratteristiche diverse, ma tutti sono funzionali al suo gioco. Adesso Karamoh ha voglia di emergere. Contro l’Empoli, vuole essere protagonista.