Con il gol contro il Verona, Zapata ha raggiunto la vetta dei cannonieri attualmente in attività in Serie A, insieme a Dybala

Si dice che la notte porti consiglio, ma anche riflessioni e ripensamenti. Beh, chissà in quanti tra i tifosi granata avranno chiuso occhio ripensando a quanto fatto dai propri beniamini, tornati al primo posto in classifica per la prima volta dopo 47 anni (in attesa che si concluda la giornata di Serie A). Una grandissima vittoria nella serata del Bentegodi per la squadra allenata da Vanoli, ancora imbattuta dopo 5 turni. Tre punti nel segno dei tre attaccanti: Sanabria, Zapata e Adams, tutti a segno e decisivi. Tra le tre reti quella più carica di significato è proprio quella del capitano, che segnando ieri ha raggiunto un record non banale.

Zapata nell’Olimpo della Serie A

La rete contro il Verona ha permesso al colombiano di entrare con forza nella storia della Serie A, da un lato eguagliando un record e dall’altro inserendosi in una classifica speciale. Per quanto riguarda quest’ultima, il capitano granata con il suo 123° gol (ancora di testa come gli ultimi sette, il migliore nei top 5 campionati) è entrato a far parte della top 50 dei migliori marcatori nella storia del campionato italiano, raggiungendo Trezeguet, Vialli e Dybala. E a proposito di Dybala, invece, l’ex Atalanta ha anche raggiunto l’argentino al vertice della classifica dei cannonieri attualmente militanti in Serie A. 123 gol, nessuno come loro. La sensazione è che con questa forma fisica e con lo stile di gioco adottato da Vanoli, molto verticale e favorevole agli attaccanti, Zapata possa non solo(almeno) raggiungere presto i 130 gol – che significherebbero eguagliare una leggenda granata come Graziani -, ma anche aiutare questo Toro a ottenere il pass verso l’Europa. La strada è ovviamente ancora molto lunga e c’è tanto lavoro da fare, ma quanto visto finora non può che dare entusiasmo e belle speranze all’ambiente.