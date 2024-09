In vista del match tra Torino e Hellas Verona ecco il rendimento dei gialloblù in casa e dei granata in trasferta

Al Bentegodi di Verona scenderanno in campo Hellas e Torino per la 5ª giornata del campionato di Serie A. I granata di Paolo Vanoli arrivano al match da quinti in classifica e ancora imbattuti, con l’obiettivo di continuare a macinare punti. Il Verona punterà invece a riscattare la sconfitta contro la Lazio, giunta dopo la bella vittoria contro il Genoa.

I numeri del Verona in casa

Il Verona di Paolo Zanetti ha iniziato alla grande la stagione. Nella gara d’esordio contro il Napoli gli scaligeri si sono imposti per 3-0 al Bentegodi, grazie alla rete di Livramento e alla doppietta di Mosquera. I gialloblù si sono mostrati come una squadra spensierata e offensiva, che non sembra aver risentito delle importanti cessione del mercato estivo. Nella seconda gara casalinga della stagione è poi arrivata una pensate sconfitta contro la Juventus, che ha ridimensionato il momento degli scaligeri. In casa i gialloblù hanno dunque ottenuto tre punti in due partite, segnando tre gol e subendone altrettanti. Dopo due trasferte il Verona tornerà al Bentegodi per affrontare il Toro.

I numeri del Torino in trasferta

I numeri fuori casa della squadra di Vanoli sono ottimi. I granata hanno esordito in Serie A a San Siro contro il Milan, strappando un buon pareggio. Poi il Toro è volato a Venezia, dove ha centrato il successo grazie a Saul Coco. Il totale è di 4 punti lontano dalla Mole, che fanno ben sperare in vista della gara di Verona. Sono tre i gol realizzati da Zapata e compagni, che in trasferta ne hanno subiti due.