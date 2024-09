Il colombiano sfiderà il nuovo attaccante del Verona che si è ambientato alla grande nella nuova realtà della Serie A

Poche ore al calcio d’inizio di Verona-Torino, gara valida per la 5ª giornata del campionato di Serie A. Gli uomini di Paolo Vanoli voleranno al Bentegodi per provare a dare continuità agli ottimi risultati ottenuti finora, che hanno portato i granata al quinto posto in campionato, a soli due punti dalla vetta. Il Toro ha infatti centrato due vittorie e due pareggi nelle prime quattro giornate di campionato e a Verona sarà atteso da una gara complicata. In casa gialloblù si affronteranno due attaccanti che hanno dimostrato di essere in forma: Duvan Zapata e Casper Tengstedt.

Zapata a segno all’esordio, deve ritrovare il gol

L’inizio di stagione di Duvan Zapata è andato alla grande. L’attaccante colombiano ha lasciato subito il segno nella prima gara a San Siro contro il Milan. Una gara che il Toro stava vincendo fino a pochi minuti dalla fine e che si è visto poi riprendere dai rossoneri. Ora l’ex Atalanta è a secco da tre partite, ma la sua pericolosità in area di rigore non è mai venuta meno. Contro il Verona ci sono tutti i presupposti per tornare a gonfiare la rete.

Grande avvio di Tengstedt

Casper Tengstedt è sicuramente una delle sorprese di questo avvio di campionato. Il danese, arrivato a Verona dal Benfica, ha già realizzato due reti. Prima a Genova e poi all’Olimpico di Roma. Ora è il titolare al centro dell’attacco di Paolo Zanetti e la difesa granata dovrà fare attenzione alla sua forza fisica e alla sua stazza. Con la presenza di Saul Coco in dubbio chi lo sostituirà dovrà cercare di limitare il più possibile l’attaccante gialloblù.