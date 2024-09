I precedenti di Verona-Torino in Serie A. Lo Stadio Marcantonio Bentegodi non è un campo ostico per i granata

Venerdì alle ore 20:45 si gioca Verona-Torino, gara valida per la 5^ giornata di Serie A. Paolo Vanoli affronta Paolo Zanetti: entrambi gli allenatori sono arrivati in estate. Si prospetta una bella partita. In generale, nel corso della storia, lo Stadio Marcantonio Bentegodi non è un campo ostico per i granata. La sfida Verona-Torino, in Serie A, si è giocata 30 volte. 13 vittorie granata, 10 pareggi e 7 sconfitte. 32 gol fatti e 25 gol subiti. Di seguito, 3 precedenti.

2023/2024: una rimonta nel finale

Stagione 2023/2024, giornata numero 36. Il Torino ha ancora la speranza di andare in Europa, ma servono i 3 punti. Juric arriva ad affrontare Baroni con gli uomini contati. Primo tempo che si conclude sullo 0-0. Poi al 67′, nella ripresa, segna Sviderski per l’Hellas Verona. Juric butta dentro Savva (2005) e Dellavalle (2004). Esordio per entrambi in Serie A. Partita ribaltata con i gol di Savva (77′) e Pellegri (83′). Doppio assist di Lazaro e grande festa. Poi il Toro, in Europa non ci è andato.

2017/2018: l’ultima sconfitta

Stagione 2017/2018, giornata numero 26. Il Torino di Mazzarri affronta l’Hellas Verona di Pecchia. Dopo aver perso il derby, altra sconfitta per il Toro, che alimenta le speranze salvezza degli scaligeri. Partita giocata male dai granata. Al 12′ apre le danze Valoti del Verona. Nel secondo tempo, Niang al 49′ pareggia i conti. Ma nel finale, al 79′ è ancora Valoti a segnare e a decidere il match.

2019/2020: una partita pazzesca

Stagione 2019/2020, giornata numero 16. Mazzarri contro Juric. Toro che gioca benissimo e si porta sul 3-0 grazie alle reti di Ansaldi (36′ e 61′) e Berenguer (54′). Ma poi succede l’impensabile. I granata crollano e prendono 3 gol: al 69′ rigore di Pazzini, poi gol di Verre (76′) e Stepinski (84′). 3 punti buttati via.