Verona-Torino sarà una gara ricca di ex e anche per Paolo Vanoli venerdì sarà un ritorno al passato al Bentegodi

“È un’emozione speciale. Ho deciso di abitare a Verona, una città splendida e calcisticamente ho vinto un campionato di B. Tornare al Bentegodi è un’emozione. Domani sarà una partita complicata, come tutte. Il Verona ha perso con la Lazio ma è rimasto in partita fino alla fine, in casa ha fatto risultati e sono una squadra di gamba, pericolosa con le ripartenze”. Ha parlato così l’allenatore del Torino Paolo Vanoli nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara di Verona, che rappresenterà per il tecnico un ritorno al passato.

L’esperienza di Vanoli nel Verona

Dal 1995 al 1998 Paolo Vanoli ha giocato proprio nel Verona. L’attuale allenatore del Toro era un giocatore cardine dei gialloblù e in Veneto ha fatto registrare 84 presenze condite da due gol. Ora il tecnico tornerà dove ha trascorso una parentesi importante della sua carriera per guidare i granata verso un altro risultato importante.

Gli ex di Verona-Torino

Nel Toro militano due giocatori che hanno avuto un passato nell’Hellas Verona: si tratta di Ilic e Tameze, entrambi centrocampisti. Il primo è rimasto in gialloblù dalla stagione 2020/2021 alla stagione 2022/2023, per un totale di 76 presenze condite da 5 gol e 6 assist. Anche Tameze ha trascorso lo stesso periodo a Verona, ma ha giocato di più. Ben 114 le presenze per il camerunense in Veneto, con 5 gol e 2 assist all’attivo. Tra gli ex c’è anche l’allenatore del Verona Zanetti, che ha militato nel Toro da calciatore dal 2007 al 2010.