In vista della gara del Bentegodi contro l’Hellas Verona Paolo Vanoli ha recuperato Saul Coco. Non ce la fa invece Vlasic

Prosegue il conto alla rovescia in vista di Verona-Torino, gara valida per la 5ª giornata del campionato di Serie A. Paolo Vanoli ha parlato nella conferenza stampa che precede il weekend e ha annunciato alcuni recuperi importanti e altrettante assenze. Tra queste c’è quella di Nikola Vlasic, che non ha ancora recuperato dai problemi fisici che lo stanno condizionando ormai da mesi. Il croato non scende in campo dallo scorso 8 giugno, quando ha disputato poco più di un quarto d’ora di partita contro il Portogallo. Da quel momento l’ex West Ham è fermo ai box. Inizialmente si pensava che potesse recuperare per il match contro il Lecce, ma Vanoli ha preferito non rischiare. Ora Vlasic dovrà saltare anche la partita contro il Verona: “Alla fine di questa settimana ha sempre lavorato con noi, ora deve fare l’ultimo lavoro metabolico poi dalla prossima settimana sarà di nuovo con noi. Non sarà convocato”.

Per Coco ci sarà un test decisivo

Saul Coco sarà invece convocato per la sfida di venerdì. Il difensore si era sottoposto nelle ultime ore a esami strumentali che fortunatamente avevano escluso lesioni. Per l’equatoguineano si è trattato di un sovraccarico al bicipite femorale. Nella giornata di domani, venerdì 20 settembre, Saul Coco farà un provino decisivo per capire se sarà della partita: “Sarà convocato, poi vedremo se giocherà o no. Siamo stati fortunati che sia lui che Vojvoda non hanno avuto grossi infortuni. Domani mattina Saul farà l’ultimo test poi decideremo. Vojvoda invece rientrerà più avanti”.