Duvan Zapata vuole segnare contro il Verona per interrompere il digiuno. Il capitano del Toro non segna da 3 partite

Torino che nelle prime 4 gare di Serie A ha raccolto ben 8 punti. Adesso c’è la 5^ partita e si gioca a Verona contro l’Hellas. Vanoli vuole proseguire l’ottimo lavoro iniziale fatto. Per prendere i 3 punti al Bentegodi, serve il miglior Duvan Zapata. O meglio, servono i suoi gol. Il capitano del Torino non segna da 3 partite in campionato e vuole sbloccarsi contro gli scaligeri. Condottiero in campo e idolo dei tifosi, ha bisogno di fare gol. Il numero 91 ha svolto molto bene la preparazione, senza problemi fisici. Ma forse, ha bisogno ancora di un po’ di tempo per trovare la sua migliore forma. La stagione è ancora lunga e soprattutto è appena iniziata.

L’ultima firma a San Siro

Nella prima amichevole estiva contro la Virtus Verona, Zapata non ha segnato. Poi contro Cremonese e Metz ha trovato 2 gol. In Coppa Italia, esordio vincente per i granata e gol anche di Zapata nel 2-0 interno al Cosenza. Poi è iniziata la Serie A. A Milano, nel 2-2 contro il Milan, Zapata di testa ha segnato il momentaneo 0-2. Poi da lì in poi, non ha più segnato. Toro che ha comunque raccolto 7 punti contro Atalanta (2-1), Venezia (0-1) e Lecce (0-0). Non segna quindi da 1 mese, ovvero dal 17 agosto. Troppo tempo per uno come lui. Il colombiano cerca il gol il prima possibile.

Chi al suo fianco?

Oltre ad essere capitano, Zapata è insostituibile nell’attacco del Toro. Vanoli gioca con il 3-5-2 e quindi con 2 punte. Al fianco di Zapata possono giocare Adams, Sanabria oppure Karamoh. Contro il Verona il ballottaggio è aperto. Dopo la partita contro il Milan, o meglio prima di quella contro l’Atalanta e con Bellanova appena venduto, Vanoli aveva detto: “È vero che siamo dipendenti da Duvan, ma credo che tutti lo vorrebbero avere”.