Nessuna lezione, nessun invito alla prudenza, solo il desiderio che la gente del Toro possa sognare: è il Torino di Vanoli

“I tifosi devono sognare, noi dobbiamo lavorare”. Vanoli non invita la piazza alla prudenza, non ha interesse a placare l’entusiasmo dell’ambiente per questa partenza del Torino. Semplicemente non ne sente il bisogno, cosciente che sognare faccia bene e che di lezioni i tifosi ne abbiano già ricevute abbastanza, negli ultimi anni. Semmai si focalizza su quello che da allenatore può fare per far sì che questo sogno possa continuare. Non tanto il primo posto, che comunque non è da buttare – quante volte il Toro non è stato capace di regalare un traguardo così, seppur per poche ore? – quanto l’abitudine a trascorrere altre giornate così, altri momenti così, dopo anni di attesa. Abituati più a sentire le chiacchiere (“Lavoriamo”, “Ci crediamo”) o le scuse ai tifosi che a vedere i fatti, dopo cinque partite ci ritroviamo a scoprire cosa significhi davvero avere un allenatore in grado di dare un’impronta importante alla squadra. Non era un Toro già cotto contro il Lecce (ecco perché non disperdere l’entusiasmo era importante) non è il migliore del campionato oggi. Bello svegliarsi con questa classifica e senza sermoni su quanto sia importante per la tifoseria tenere i piedi per terra(i calciatori, sì, ma quello è un altro discorso): da quando è vietato essere felici, anche se per una notte? Se poi il primato solitario (in attesa che la giornata si completi, è evidente) mancava da quasi 50 anni…