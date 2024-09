I granata hanno dominato la partita del Bentegodi, dai tiri al possesso palla del 70%: il dato più alto dopo 5 giornate

Il Torino a Verona, dopo il passaggio a vuoto con il Lecce, ha riscoperto tutto il suo potenziale offensivo. A certificarlo le firme dei 3 attaccanti: le 2 del primo tempo di Sanabria e Zapata e quella valevole per il tris definitivo della ripresa di Adams. 3 reti, che corrispondono ai 3 tiri in porta totali dei granata nell’arco dell’intero match. Dati che mostrano un Toro dunque contraddistintosi per cinismo sul terreno del Bentegodi, in una gara in cui la squadra di Vanoli ha tirato 16 volte contro gli 8 tentativi degli scaligeri, raccogliendo 2 big chances e 2.29 xG (dati Sofascore). Cinica anche la squadra di Zanetti, che ha chiuso il match con 2 tiri in porta, entrambi terminati in fondo al sacco.

Dominio nel possesso palla

Il Toro venerdì, anche su ausilio dei padroni di casa, ha dominato la partita sotto molti aspetti. Il primo, quello del possesso palla. Il match si è infatti concluso con un dato complessivo in favore degli uomini di Vanoli del 70%, in una partita in cui i granata – in diversi frangenti di primo e secondo tempo – hanno toccato vette dell’80%. Granata avanti nei calci d’angolo (6 a 5), nei passaggi (751 a 312), nei contrasti (14 a 13) e nei calci di punizione (10 a 6).

Il Toro ha sicuramente attaccato di più nella prima frazione, chiusa con 9 tiri totali a 4. Poi 2 big chances a 0 e 1.90 Xg. Nella ripresa il Toro ha tirato di più (7 a 4), senza però creare big chances (1 a 0 per i padroni di casa), con gli Xg che si sono più o meno equivalsi con il dato del 0.34 per il Verona e 0.39 dei granata.