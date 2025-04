Il 31simo turno di Serie A vedrà in scena il Torino contro il Verona: ecco i punti di forza della squadra allenata da Zanetti

Il Torino di Vanoli dopo aver guadagnato un punto importante con la Lazio si prepara ad affrontare il Verona. La squadra allenata da Zanetti ha fatto una stagione piena di alti e bassi, totalizzando fino ad ora 30 punti in 30 partite disputate, con una media di 1 punto a partita. Il Verona ha segnato 29 gol fino ad ora, dimostrando di avere qualche problema a segnare con continuità. In più il Verona ha subito tantissimi gol: ben 58 reti subite. La squadra di Zanetti è la peggior difesa di tutto il campionato fino ad ora, ma nonostante questi dati il Verona è riuscito, fino ad ora a tenersi fuori dalla zona retrocessione.

Torna Tengstedt, occhio a Sarr

Il Verona ha avuto difficoltà a segnare soprattutto nell’ultimo periodo anche a causa dell’infortunio dell’attaccante titolare Casper Tengstedt. Il numero 11 però ora è tornato a disposizione di Zanetti e le sue qualità possono sicuramente mettere in difficoltà la difesa granata. Fino ad ora sono 6 gol e 2 assist in 22 presenze per l’attaccante classe 2000. Al suo fianco ci sarà anche il classe 2001 Sarr che fino ad ora ha segnato 3 gol e servito un assist. Zanetti farà anche molto affidamento sul centrocampo e in particolare su giocatori affidabili come Duda, Serdar, Kastanos e Lazovic.

La difesa non funziona anche se i giocatori sono validi

Come detto il Verona è la peggior difesa di tutta la Serie A, anche se i giocatori che la compongono sono validi. Un esempio è sicuramente Coppola. Il difensore centrale classe 2003 è una presenza stabile nella nazionale giovanile ed è un prospetto interessante per il futuro del calcio italiano. Un altro difensore interessante è il terzino sinistro Tchatchoua, il 23enne del Verona ha grandi qualità fisiche e di dribbling e sicuramente va tenuto d’occhio anche in fase offensiva.