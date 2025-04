Il terzino ha portato qualità ed esperienza ad un Toro in difficoltà, ora il suo futuro è quasi sicuramente granata: sarà riscattato

Cristiano Biraghi è arrivato in granata in prestito con diritto di riscatto. La sua permanenza in granata quindi non era certa, anche se i pochi soldi necessari per riscattarlo la rendevano probabile. Quando però ha iniziato a giocare con continuità ha dimostrato che, nonostante l’età, la sua qualità può risultare importantissima per il Toro. Il numero 34 ha subito rubato il posto da titolare a Borna Sosa e ha dimostrato subito quanto la sua qualità e la sua esperienza possano aiutare una squadra come il Toro, che sulla corsia mancina ancora non aveva trovato giocatori convincenti. Biraghi ed Elmas insieme hanno cambiato tutto, rendendo la fascia sinistra del Toro efficiente come non mai.

Decisivo con la Lazio e dopo la partita parole da leader

Contro la Lazio l’apporto di Biraghi è stato decisivo. Infatti il numero 34 ha dimostrato sia le sue qualità difensive che quelle offensive. In particolare il gol del pareggio del Toro è arrivato grazie ad una sua sovrapposizione e ad un suo traversone arretrato che, dopo essere stato devitato, e arrivato a Gineitis che ha concluso in rete regalando al Toro un punto importante contro una squadra forte come la Lazio. Dopo la partita il terzino italiano ha poi parlato ai microfoni di DAZN: “Tanti pensano che noi non ci giochiamo niente perché siamo salvi, ma noi abbiamo dimostrato che abbiamo il fuoco dentro e vogliamo costruire cose importanti per il futuro“.

Il riscatto

La qualità di Biraghi nel supportare l’azione d’attacco, la sua qualità difensiva, la sua capacità nei calci piazzati, la sua esperienza e la sua leadership stanno spingendo il Toro a riconfermarlo. Ormai è certo che il Toro paghi alla Fiorentina i 100 mila euro necessari per assicurarsi le prestazioni del numero 34 a titolo definitivo. Una cifra che è bassissima per quasi ogni giocatore, ancora di più per un giocatore con le sue qualità.