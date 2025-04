Il Torino non perde in casa dalla sfida contro il Bologna, il Verona arriva all’Olimpico dopo la vittoria in trasferta con l’Udinese

Il Torino arriva alla sfida contro il Verona in un momento particolarmente positivo del suo campionato: i granata infatti non perdono in casa dalla sfida contro il Bologna disputata il 21 dicembre. I granata in quell’occasione avevano perso 2-0 ma da allora non hanno mai più perso in casa. La squadra di Vanoli ha dimostrato durante la stagione di giocare meglio in casa, avendo giocato 14 partite di cui 5 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, per una media di 1,43 punti a partita di media. Davanti ai propri tifosi i granata in tutta la stagione hanno subito solamente 12 gol in 14 partite, dimostrando le grandi capacità difensive ma hanno anche fatto fatica a segnare, facendo solo 13 gol.

Il percorso fuori casa degli scaligeri

Il Verona arriva alla sfida contro il Toro in 14esima posizione con 30 punti totalizzati in 30 partite di campionato. I ragazzi di Zanetti in questa stagione hanno dimostrato di rendere meglio quando giocano in trasferta. Infatti il Verona ha giocato 15 partite lontano dai propri tifosi, vincendone 5, pareggiandone 1 e perdendone 9. In media la squadra di Zanetti ha totalizzato 1,07 punti a partita in trasferta, segnando 16 gol (3 gol in più di quelli segnati in casa) e subendone 26 (6 gol in meno di quelli subiti in casa). Nell’ultima partita giocata in trasferta il Verona ha battuto l’Udinese.

Il Verona cerca la salvezza sicura, il Toro vuole chiudere al meglio

Il Verona cerca una vittoria per assicurarsi la salvezza. Al momento la squadra di Zanetti ha 30 punti, 7 in più dell’Empoli che è in zona retrocessione con 23 punti. La squadra vuole quindi cercare di vincere contro il Toro per finire il campionato con tranquillità. I granata dall’altro lato vogliono chiudere al meglio la stagione e cercare di arrivare almeno nella parte sinistra del tabellone, cercando di superare l’Udinese che attualmente è a 40 punti, 1 punto in più del Toro.