Emiliano Moretti ha prolungato fino al 2027 il proprio contratto con la società granata che era in scadenza a fine stagione

Emiliano Moretti resterà al Torino per almeno altre due stagioni: il dirigente ha prolungato il proprio contratto con la società granata fino al 2027. Questo il comunicato della società granata: “Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver rinnovato il contratto di Emiliano Moretti fino al 30 giugno 2027. Avanti insieme: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”.

Moretti, il braccio destro di Vagnati

La notizia del rinnovo del contratto di Emiliano Moretti è arrivati a pochi mesi di distanza da quella del prolungamento di Davide Vagnati (anche il dt ha firmato per altri due anni, fino al 30 giugno 2027), di cui è il braccio destro. I due in questi anni hanno sempre lavorato a stretto contatto, in precedenza invece l’ex difensore aveva avuto altri ruoli nel Torino ed era stato anche il team manager della squadra.

Da quando ha appeso gli scarpini al chiodo al termine della stagione 2018/2019, Moretti è comunque sempre rimasto all’interno del Torino. Il suo precedente contratto aveva come scadenza quella del 30 giugno 2025, l’accordo per il prolungamento era stato trovato nelle scorse settimane ora è stato siglato l’accordo.