Il responsabile del settore giovanile ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2027

Dopo essere arrivato nel 2021 il responsabile del settore giovanile trascorrerà le prossime due stagioni per la società granata che ha da poco comunicato: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver prolungato il contratto del Responsabile del Settore Giovanile Ruggero Ludergnani fino al 30 giugno 2027. Avanti insieme: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”.

Dopo l’esperienza alla Spal si riconferma in casa granata

Dopo una breve carriera da giocatore ha iniziato la sua carriera fuori dal campo facendo l’ osservatore per la Spal nel 2014, dopo quasi un anno è iniziata l’esperienza come responsabile del settore giovanile della Spal dal 2015 al 2021. Dopo l’esperienza presso la città di Ferrara, Ruggero Ludergnani è arrivato al Torino per ricoprire lo stesso incarico e dopo quasi 4 stagioni è arrivata l’ufficialità dell’estensione del suo contratto fino a giugno 2027.