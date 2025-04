Il difensore è rientrato da Londra ed è tornato a lavorare al Filadelfia dove sta proseguendo il proprio programma personalizzato

Il momento del ritorno in campo per Perr Schuurs e Duvan Zapata è ancora lontano, ma oggi erano presenti entrambi al Filadelfia dove hanno svolto i rispettivi allenamenti personalizzati. Ed è proprio questa la notizia, soprattutto per quel che riguarda il difensore olandese che da fine ottobre si era trasferito a Londra e in questi mesi aveva proseguito in Inghilterra il proprio percorso riabilitativo al fianco del professor Williams, lo specialista che lo scorso agosto aveva eseguito l’intervento artroscopico al suo ginocchio.

Schuurs e Zapata: per il ritorno in campo bisogna attendere

Schuurs negli scorsi giorni è tornato a Torino e non solo per delle visite di controllo, come era capito negli scorsi mesi, ma stavolta per restarci e proseguire al Filadelfia il proprio programma di recupero in attesa del momento in cui potrà finalmente tornerà in campo: se ne riparlerà comunque nella prossima stagione, esattamente come Zapata.