Il giocatore austriaco è una delle sorprese della stagione, oltre ai compiti difensivi è il miglior assistman della squadra

A inizio stagione Paolo Vanoli è arrivato al Torino per dare la sua impronta di gioco alla squadra: oltre alle difficoltà dovute alla ridotta profondità della rosa, nelle prime settimane della stagione il tecnico granata ha dovuto rinunciare un giocatore chiave come Bellanova che si era rivelato decisivo nella scorsa annata. Dopo un mercato estivo senza grandi innesti per sostituire l’attuale giocatore dell’Atalanta, Vanoli ha dovuto cambiare più volte schema di gioco per la mancanza di interpreti in determinati ruoli, tuttavia è riuscito a ritrovare un giocatore come Lazaro dandogli più compiti offensivi, specie col passaggio al 4-2-3-1.

La possibile diffida

Lazaro è un giocatore unico nel suo genere tra le fila della rosa del Toro, infatti Vanoli non ha ancora trovato un possibile sostituto che possa rimpiazzarlo in quel ruolo in caso di squalifica o infortunio. Le poche volte in cui non ha potuto contare sulle prestazioni del giocatore, il Torino è sempre sceso in campo con un assetto diverso per le scelte tecnico tattiche dell’allenatore, e ora dopo aver recuperato del lieve infortunio è tornato a piena disposizione. Tuttavia dovrà fare attenzione a non rimediare un provvedimento disciplinare nella gara di domenica contro il Verona, poichè andrebbe incontro alla squalifica per la somma di ammonizioni lasciando così la squadra in difficoltà in vista della prossima partita contro il Como.

Un giocatore versatile

Oltre i diversi compiti difensivi che era abituato a sostenere durante le partite, quest’anno l’ex tecnico del Venezia ha voluto puntare molto sull’austriaco, un giocatore di gamba che oltre alle abilità difensive vanta discrete capacità tecniche che l’hanno portato ad essere tra i giocatori della rosa che hanno realizzato più dribbling in stagione dopo il neo arrivato Elmas e Vlasic. Il passaggio al nuovo sistema ha portato Lazaro a diventare il miglior assistman della squadra avendo realizzato ben 6 passaggi chiave che hanno portato al gol. Lo scorso anno Bellanova era arrivato a sette, dunque a Lazaro ne manca solo uno per raggiungere quel primato.