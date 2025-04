Il Torino vanta ben 35 gol realizzati contro i 35 subiti, ecco in che modo i granata trovano più spesso la rete

Dopo 31 giornate di campionato il Torino ha totalizzato ben 35 reti che insieme all’ottima media difensiva stanno aiutando la squadra di Vanoli a competere per entrare nella parte sinistra della classifica. Dei 35 gol realizzati ben 19 gol, ovvero il 54% del totale sono arrivati in seguito ad un azione manovrata della squadra, un tipo di azione che parte dai difensori della squadra per poi iniziare a solidificarsi nelle trame di passaggi tra i membri del centrocampo col supporto della punta che con il giro palla riescono poi a trovare la porta.

Le azioni in ripartenza e i calci da fermo

A seguire, il 23% delle realizzazioni offensive avviene dagli sviluppi diretti dei calci piazzati come angoli o punizioni e il recupero di un giocatore come Ilic potrebbe aiutare ad aumentare questa percentuale nel finale di stagione. L’11% dei gol invece avviene sfruttando la velocità dei giocatori in situazioni di ripartenza e contropiede che hanno fatto realizzare ben 4 reti alla squadra granata nel corso della stagione. Come ultimi indicatori abbiamo le realizzazioni ottenute in seguito ad autogol della squadra avversaria per il 9%, e infine l’unico gol su rigore segnato in stagione rappresenta il 3% della realizzazione totale.

L’utilizzo delle fasce

Nonostante la maggior parte delle realizzazioni granata avvenga per azioni sviluppatesi in modo elaborato, il Torino tende ad attaccare maggiormente sulle fasce sfruttando la velocità dei propri esterni. Solamente il 28% delle azioni offensive si sviluppano centralmente mentre il lato destro dove gioca l’esterno Lazaro adattato da Vanoli è la zona del campo da dove si diramano più azioni offensive, circa il 38% del totale. Infine il restante 34% delle azioni offensive viene sviluppato sulla fascia sinistra grazie alle combinazioni tra i centrocampisti e la sovrapposizione dei terzini.