Le parole di Biraghi, difensore del Torino, al termine della sfida pareggiata 1-1 contro la Lazio allo stadio Olimpico

Un buon pareggio per il Torino, che esce dall’Olimpico con un punto. 1-1 il risultato finale, con Gineitis che – ancora una volta con un gol pesante – ha risposto alla rete di Marusic. Al termine della sfida, Cristiano Biraghi ha parlato ai microfoni di DAZN.

Le parole di Biraghi

“La verità è che stiamo lavorando tanto e molto bene, nelle ultime 5 partite oggi è quella in cui sono più contento di tutti perché andare sotto in un campo così è tanto difficile. Averla recuperata è sintomo di una grande squadra, che non molla mai. Tanti pensano che noi non ci giochiamo niente perché siamo salvi, ma noi abbiamo dimostrato che abbiamo il fuoco dentro e vogliamo costruire cose importanti per il futuro. Si può migliorare in tante cose, però ripeto che nelle ultime partite abbiamo trovato una quadra importante. Dobbiamo continuare così, ci siamo promessi tra di noi che queste partite che mancano devono essere tutte finali, e che quando entriamo nello spogliatoio dobbiamo poter dire di aver dato tutto”.