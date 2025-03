Il portiere del Torino in uscita cicca il pallone ma poi fa un mezzo miracolo, il lituano fa gol poco dopo il suo ingresso: le pagelle di Lazio-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 6.5: riflesso importante nel primo tempo sul tiro di Zaccagni, poi combina un mezzo pasticcio uscendo dall’area e ciccando il pallone, rimediando però con un mezzo miracolo. Nella ripresa di piede, in qualche modo, salva ancora su Zaccagni.

WALUKIEWICZ 6: recuperato dopo l’infortunio, il polacco ha il compito di tenere a bada Zaccagni e ci riesce spesso, tanto che il numero dieci della Lazio ha più difficoltà del solito a trovare i soliti spazi st 26′ SANABRIA 5.5: non crea alcun pericolo).

MARIPAN 6.5: parte subito bene con una buona chiusura e dimostra col passare dei minuti di essere in serata. Nel secondo tempo sfiora il gol: serve un grande Provedel per impedirgli, sullo 0-0, di portare avanti il Toro con un bel colpo di testa.

COCO 6: in un paio di occasioni sbaglia l’intervento riuscendo tuttavia a rimediare poco dopo, non commette errori decisivi.

BIRAGHI 6.5: di nuovo titolare, nonostante la piena disponibilità di Sosa, è certamente più mobile di Walukiewicz sulla sua fascia e nel finale è proprio lui a dettare il passaggio a Karamoh per poi servire Gineitis.

RICCI 5.5: non basta la qualità a fargli vincere il duello in mezzo al campo con Rovella, più in difficoltà

CASADEI 5.5: uno dei più attesi, al centro della trattativa che infine lo ha portato al Toro e non alla Lazio, il mediano non brilla, non dimostrandosi – anche per meriti biancocelesti – all’altezza delle prestazioni precedenti (st 26′ GINEITIS 7: entra e segna, di nuovo, come col Milan)

LAZARO 6: gioca per quasi tutta la partita con un giallo sul groppone, rimediato dopo appena sette minuti. Il fatto che Vanoli scelga di non privarsi dell’austriaco almeno fino al pari è la prova di quanto sia funzionale al sistema. Non fa di certo gli straordinari, ma è il riferimento che al Toro serve (st 41′ PEDERSEN SV)

VLASIC 5.5: più in difficoltà del solito, anche perché è raro vedere il croato sbagliare certi passaggi a volte elementari. Una imprecisione che si riflette anche in alcune scelte, come quando alla mezz’ora del primo tempo cerca un controllo di troppo e fa sfumare una potenziale occasione (st 26′ KARAMOH 6: entra ed è subito buono l’impatto del numero sette. Dai suoi piedi parte l’azione che porta al pareggio, rischia grosso quando nella propria area stoppa un pallone anziché spazzare)

ELMAS 6: cone già in Nazionale, anche oggi per la prima volta resta in campo per tutta la partita. Ci prova fino all’ultimo ed è spesso nel vivo delle azioni, solo che al contrario delle ultime trasferte – in cui era andato sempre a segno – stavolta il gol non arriva.

ADAMS 5.5: nel primo tempo è il giocatore ad andare più vicino al gol, prima quando un errore della Lazio lo lancia verso l’area e poi quando in uscita Provedel riesce a sventare il pericolo. In assoluto è meno brillante di altre occasioni (st 41′ ILIC SV)

All. VANOLI 6.5: nel momento in cui è sotto di un gol prova a cambiare assetto e il gol gli dà ragione. La sua squadra ha già svoltato da tempo e ha ampi margini di miglioramento ma soprattutto ha una panchina che può fare la differenza.