Le parole di Kosta Runjaic in preparazione della partita casalinga contro il Torino in programma questo sabato

L’Udinese si prepara ad ospitare il Torino per la 35a giornata di Serie A. I granata faranno visita ai bianconeri sabato alle ore 15.00 al Blueenergy Stadium di Udine. Nel pomeriggio il tecnico dei friulani si è espresso in riferimento alla partita contro gli uomini di D’Aversa, con la consueta conferenza stampa. Di seguito le parole dell’allenatore dell’Udinese.

La conferenza stampa

Situazione in infermeria molto delicata, ecco il rapporto di Runjaic:

“Davis sicuramente è un giocatore importante per noi. È un leader della squadra squadra, è un peccato non averlo a disposizione per via dell’infortunio, ma per ora è così. Anche senza di lui non abbiamo mai cercato alibi, se un giocatore è infortunato vuol dire che qualcun altro può dimostrare il suo valore. Anche contro il Parma abbiamo avuto buoni momenti, ma senza mai riuscire a segnare. Stiamo lavorando in maniera concentrata, la squadra lavora bene e stiamo constatando l’evoluzione dei giocatori. Mi avrebbe fatto piacere averlo per le ultime gare, non ci sarà neanche questo sabato. Anche Ekkelenkamp per via di un problema muscolare, e come lui anche Karlstrom. Mancherà probabilmente anche Piotrowski oltre ai soliti assenti che già conoscete. Coloro che saranno convocati daranno tutto, cercando di attuare le nostre idee di calcio. Giochiamo contro una squadra che ha una buona media punti da quando ha cambiato allenatore, hanno giocatori di qualità, mi aspetto una gara fatta di duelli. Presseranno anche di più rispetto alla Lazio, vedremo cosa saremo in grado di fare contro un altro avversario in forma. Piotrowski sicuramente non ci sarà, Ekkelenkamp e Karlstrom hanno qualche speranza di recupero all’ultimo”.

Sulle opzioni offensive, data l’assenza di Davis, ecco l’opinione del tecnico:

“Gueye ha fatto una buona prestazione contro la Lazio, correndo molto, ha avuto anche un paio di buone occasioni non andando purtroppo in gol. Rispetto alla trasferta di Lecce ha fatto bene e potrebbe partire titolare. C’è anche Buksa, che ha avuto ulteriori allenamenti per migliorare la condizione. Potrebbero anche giocare tutti e due dall’inizio”.

Sulla possibilità di rivedere Atta davanti alla difesa nel ruolo di regista Runjaic si è espresso così:

“Può essere, si potrà vedere la maturità di Atta. Contro la Lazio ha segnato una doppietta, è un giocatore totale che può occupare tutti i ruoli della mediana. Sicuramente giocherà e spero e penso possa dare continuità al livello delle sue prestazioni delle ultime 4 giornate”.

Infine, ecco anche il pensiero dell’allenatore su Miller, Ehizibue e Kamara:

“Sull’undici titolare non posso dire nulla, ma posso affermare che Miller è pronto. Per quanto riguarda Ehizibue, ha segnato un gran gol e attraversa un ottimo stato di forma. A livello difensivo sta fornendo buone prestazioni, è bravo di testa, nella metà campo offensiva a volte non ha fatto bene e sa di dover migliorare, spesso su questo è stato criticato anche senza motivo. Sono molto contento per la sua crescita, nonostante le critiche ha continuato a lavorare, è sempre pronto ad imparare. Può essere un giocatore importante per la Serie A e sta dimostrando il suo valore sul campo. Sull’altra fascia c’è anche Kamara che è un giocatore che sta dando tanto”.