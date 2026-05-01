La probabile formazione del Torino in vista della sfida contro l’Udinese: tante assenze in attacco, dubbi tra centrocampo e difesa

Il Toro si si prepara a vivere la sua 35a giornata di Serie A contro l’Udinese, una trasferta quella del Bluenergy Stadium che potrebbe, in caso di vittoria, portare i granata ad agganciare in classifica i friulani, che distano infatti solo 3 punti dalla squadra di D’Aversa. Il match, in programma alle ore 15.00 di domani, sabato 2 maggio, sarà inoltre una sfida particolare per il Toro, che si appresta a vivere quello che, nel panorama granata, è l’evento più importante dell’anno, ovvero la commemorazione della tragedia di Superga, la quale avverrà il 4 maggio.

In porta ancora Paleari, in difesa out Ismajli

Per quanto riguarda la porta non dovrebbero esserci cambi, nonostante la salvezza già raggiunta, la sensazione è che Paleari rimarrà il titolare fino alla fine della stagione, ancora rimandata la prima chance tra i grandi per Lapo Siviero, comunque fresco di rinnovo contrattuale. In difesa, invece, assente Ismajli per infortunio, a sostituirlo toccherà molto probabilmente al Toqui Maripan, ma occhio all’opzione Marianucci, anche perché Coco non ha brillato nelle ultime uscite.

Ballottaggio in mezzo al campo

A centrocampo, D’Aversa non vorrà privarsi di Gineitis, uno dei giocatori che con lui ha trovato più spazio. Assieme al lituano però in più di uno a contendersi il posto dal 1′. C’è Casadei, che ha dimostrato nelle ultime partite quanto la sua presenza in campo sia determinante, specialmente in fase offensiva; vi è poi Ilkhan, migliore in campo contro l’Inter e quasi sicuramente futuro del centrocampo granata; infine, c’è anche Prati, che ha perso minuti nelle ultime settimane, ma che ancora spera di potersi conquistare un riscatto ormai sempre più improbabile. Sulle fasce 0 dubbi, Obrador a sinistra e Lazaro a destra, vista l’assenza di Pedersen per infortunio.

Attacco ferito dagli infortuni

Il reparto che più ha subito gli infortuni comunicati ufficialmente nella giornata di ieri dal Torino è stato l’attacco, dove sia Ché Adams che Duvan Zapata non saranno presenti per la sfida contro i bianconeri. D’Aversa ha dichiarato molta fiducia verso il giovane classe 2005 Alieu Njie, probabilmente chiamato a dimostrare sul campo le proprie qualità. Anche Kulenovic spera in una maglia da titolare, forte del riscatto obbligato che il Torino sarà costretto a esercitare ora che la salvezza è matematicamente certa.

La probabile formazione del Torino

Ecco gli undici probabili titolari del Torino di Roberto D’Aversa per la partita contro l’Udinese.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic, Njie; Simeone. A disp. Israel, Siviero, Marianucci, Biraghi, Prati, Casadei, Ilic, Tameze, Kulenovic. All. D’Aversa.

Indisponibili: Zapata, Anjorin, Pedersen, Adams, Ismajli, Aboukhlal, Nkounkou.

Squalificati: Nessuno.