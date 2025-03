Il centrocampista lituano ancora una volta decisivo: terzo gol di questo campionato, sempre da subentrato

Il gol alla Fiorentina, quello al Milan e poi quello alla Lazio: è il terzo contro una grande squadra per Gineitis. “Sono fatto così, quando giochiamo contro le squadre top mi sento sicuro e segno. Sono contento per la squadra, non avevamo iniziato bene, poi però dopo i cambi è aumentata l’energia e la pressione, sono contento per questo pareggio”, ha spiegato il centrocampista lituano. Per il giovane è il terzo campionato in Serie A, sempre con la maglia del Torino: “Devo ringraziare i compagni, sono passato dalla Primavera alla Prima squadra, loro mi hanno dato una mano, mi sono allenato al 100%”.