Il portiere è a due clean sheet dal suo secondo miglior risultato. Il primo (18 su 26) è quasi irraggiungibile

Stagione dopo stagione, Vanja Milinkovic-Savic conferma la propria affidabilità tra i pali del Torino. I granata si godono uno dei portieri più forti della Serie A. Il serbo si trova al sesto posto per valore di mercato (12 milioni) a pari merito con Meret del Napoli e Martinez dell’Inter, ma l’impressione è che per portare via da Torino il serbo serva una cifra decisamente più alta. In questa stagione, Milinkovic-Savic ha ribadito la propria qualità come pararigori. Il classe 1997 ha neutralizzato quattro rigori su quattro calciati. Il serbo ha ipnotizzato Pulisic, Retegui, Castro e Pasalic, assicurando punti alla propria squadra in 3 delle 4 partite.

Il record di Vanja

Nel finale di stagione, Milinkovic-Savic potrebbe migliorare il proprio score. Al portiere granata mancano 2 clean sheets per eguagliare il suo secondo miglior risultato stagionale, raggiunto nella Serie A 2022/2023. L’estremo difensore serbo ha stabilito il proprio record assoluto al termine dello scorso campionato, quando ha collezionato ben 18 reti inviolate in 36 gare di campionato.

Il numero 32 del Toro ha messo nel mirino il nuovo obiettivo. Milinkovic-Savic, con 9 partite da giocare fino al termine della stagione, vuole collezionare almeno altre 3 clean sheets per superare il secondo miglior risultato della sua carriera. Il primo resta quasi impossibile da raggiungere: il serbo non dovrebbe prendere nemmeno un gol da qui alla fine del campionato.

I prossimi appuntamenti del Toro

Per migliorare la statistica, Vanja dovrà mantenere inviolata la propria porta in 3 delle 9 giornate rimanenti alla fine del campionato. Il calendario del Torino prevede 5 partite allo stadio Olimpico Grande Torino e 4 match lontano da casa.

Nel prossimo turno, i granata affronteranno l’Hellas Verona. Successivamente, la squadra di Vanoli disputerà 2 match lontano da Torino. Vanja e compagni sfideranno in trasferta il Como (13 aprile) e il Napoli (27 aprile). A maggio, nell’ultimo mese della stagione 2024/2025, i granata affronteranno il Venezia (4 maggio, con data ancora da definire vista la concomitanza con le celebrazioni per ricordare gli Invincibili), l’Inter (11 maggio), il Lecce (18 maggio) e la Roma (25 maggio).