Che la difesa sia a tre o a quattro, il polacco è riuscito a ritagliarsi spazio anche nell’inedito ruolo di terzino

Cambia il sistema di gioco ma non Walukiewicz. Il difensore polacco ha conquistato il suo allenatore con una serie di prestazioni convincenti. Arrivato al Torino lo scorso 30 agosto, in poco tempo il polacco ha conquistato una maglia da titolare, adattandosi al cambio dello scacchiere granata. Dopo la fase della difesa a 3, Vanoli è passato al modulo a 4, rinunciando a un centrale e ampliando il gioco con i terzini. Avrebbe potuto perdere il posto, non è accaduto: piuttosto ad accomodarsi in panchina sono stati finora giocatori di ruolo come Pedersen, titolare designato dopo l’addio di Bellanova, e Dembelé.

Walukiewicz tuttofare

Nonostante non abbia le caratteristiche di un terzino moderno, Walukiewicz ricopre bene il suo ruolo. Il polacco si è sempre adattato alle richieste di Paolo Vanoli che, con il classe 2000 in campo, può rapidamente aggiungere un terzo centrale di difesa affiancando “Walu” a Maripan e Coco.

Nelle 7 partite di Serie A in cui l’ex Cagliari è stato impiegato come terzino, il Toro ha sempre ottenuto punti, a eccezione del match contro il Bologna terminato 3-2 per i rossoblù. Vanoli ha saputo adattare con saggezza il difensore in un ruolo differente da quello naturale e l’esperimento ha funzionato.

I numeri del difensore

Sebastian Walukiewicz gioca e convince a Torino. Fin qui, il polacco ha raccolto 23 presenze in campionato. Il classe 2000 è rimasto in panchina all’andata contro la Lazio e con la Roma, saltando anche le sfide contro l’Udinese per un problema fisico e contro la Fiorentina per squalifica. Walukiewicz è un titolarissimo della squadra di Vanoli. L’allenatore ha schierato il polacco dal primo minuto in 17 occasioni su 23 presenze totali, dimostrando come il numero 4 sia diventato un perno della squadra granata.