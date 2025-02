Le parole del portiere serbo, assoluto protagonista della vittoria per 2-1 contro il Milan con tantissime parate

Una vittoria importantissima per il Torino, che ha battuto 2-1 il Milan. Grande mattatore di serata è stato ovviamente Vanja Milinkovic-Savic, sempre più in crescita in questa stagione. Il portiere si è reso protagonista di un rigore parato e di tantissimi altri interventi che hanno salvato più volte il risultato. E l termine del match, poi, ha parlato ai microfoni di Dazn.

Le parole di Milinkovic-Savic

“C’è stanchezza ma va bene così. Sono contento del record di rigori parati, anche se non li conto. Conto solo i tre punti che portiamo a casa”. Sul record di rigori parati, 6, che appartiene ad Handanovic ha detto: “Io ci credo sempre, ma va anche bene se quel record ce l’ha Handa…”