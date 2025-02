Le parole dell’attaccante paraguaiano ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta 2-1 contro il Milan

Un weekend in bellezza per il Torino, che ha battuto 2-1 il Milan in casa grazie a un autogol di Thiaw e a una rete di Gineitis. In qualche modo importante è stato l’impatto di Sanabria, tornato titolare anche a causa del problema muscolare accusato da Adams. E il paraguaiano non ha deluso. Al termine del match, poi, il numero 9 ha parlato ai microfoni di Dazn.

Le parole di Sanabria

“Una soddisfazione importante, ci voleva questo risultato. Abbiamo portato a casa i 3 punti e siamo molto contenti. Bisogna guardare al presente, è vero che siamo contenti del risultato e bisogna continuare partita dopo partita. Serve lavorare di settimana in settimana per fare altri risultati del genere”.