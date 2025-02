Le parole dell’allenatore portoghese ai microfoni di Dazn al termine della sfida persa 2-1 contro il Torino

Vittoria di carattere per il Torino, che anche grazie a un po’ di fortuna è riuscito a battere il Milan 2-1. Tanto rammarico per i rossoneri, rappresentato dalle parole di Sergio Conceiçao ai microfoni di Dazn: “Mi dispiace per queste ultime partite, se vediamo gli ultimi gol sono solo errori non forzati dell’avversario. Non si parla di strategia o di formazione, sono delle cose per cui delle volte mi chiedo come sia possibile”.

Le parole di Conceiçao

“Il Torino nel primo tempo non ha fatto un tiro in porta e ha vinto 1-0, noi abbiamo sbagliato delle occasioni. In questo momento succedono delle cose per cui dobbiamo essere più forti. Il migliore in campo è stato il loro portiere, abbiamo tirato quasi 30 volte. Le statistiche sono dalla nostra parte ma questo alla fine è il risultato. Rafa non era al meglio, l’ho tolto per scelta tecnica. Ho deciso questo, tutti i giocatori sono importanti per il Milan. Non bisogna neanche andare nelle sostituzioni o altro, ma sui gol ridicoli presi. I tifosi hanno ragione a chiedere qualcosa in più, non serve dire niente. Se noi non vinciamo è normale che loro chiedano di più”.