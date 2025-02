Le parole del centrocampista lituano ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Milan per 2-1

Il sabato sera perfetto per il Torino, che ha vinto 2-1 contro il Milan. Mattatore della serata, oltre a Milinkovic-Savic, è stato Gineitis, che in un momento di difficoltà ha segnato la rete decisiva per la vittoria finale. Un sogno per il centrocampista, che ha commentato il proprio gol ai microfoni di Dazn.

Le parole di Gineitis

“Sono molto contento – così ai microfoni di Dazn – per aver segnato un altro gol in questa stagione. Non avrei mai potuto immaginare da bambino di giocare in Serie A e di segnare contro il Milan“. Sull’azione che ha portato al gol: “Ho visto che Sanabria ha preso la palla e sono andato in corsa, lui me l’ha data e ho calciato come dice il mister, e ho fatto un gol. Non sapevo cosa fare, sono andato sotto la curva. È un sogno. Emozione straordinaria al momento dell’esultanza.Il mister sempre mi dice di calciare da 25/30 metri, oggi la posizione era perfetta per farlo“.

“Il mister dice sempre che dobbiamo essere tutti a disposizione, chi entra e chi parte dall’inizio deve dare il 100%. Oggi abbiamo dimostrato questo e abbiamo preso i tre punti“.

Gineitis in conferenza stampa

Gineitis ha poi proseguito l’intervista in sala stampa.

Cosa c’era in quella corsa verso la Maratona?

“Il primo gol in questo stadio, sotto questa Curva, sono contento”

Sanabria è stato bravo a battere subito la punizione…

“Gli ho detto grazie, sono veramente contento. No, no, nessuna promessa di cena (ride, ndr)”

Cosa significa per la squadra una vittoria così?

“Tanto: oggi abbiamo dimostrato il nostro carattere, il nostro valore, portando a casa i tre punti”.

Quanto stai migliorando?

“Il mister mi dice di calciare, così ho fatto quando ho visto quel pallone di Sanabria, non lo avrei potuto immaginare nemmeno da bambino”.

Avete battuto una big, ora dove può ancora crescere il Toro?

“Abbiamo tutto per crescere ancora, dobbiamo sfruttare come questa”

Juric l’ha fatta esordire, ora con Vanoli sta crescendo: quale differenze trova nel suo modo di giocare rispetto a prima?

“Devo ringraziare Juric per l’opportunità, devo crescere ancora sì, devo stare tranquillo con la palle, devo imparare in allenamento”.