Il portiere del Torino para il quarto rigore in stagione, il lituano entra e segna la rete che vale la vittoria sul Milan: le pagelle

MILINKOVIC-SAVIC 8: neutralizza il quarto rigore su cinque della stagione, dopo averlo subito da Ndoye contro il Bologna. Prima di ipnotizzare Pulisic alza un tiro di Gimenez in angolo. Al 19′ della ripresa si supera su Reijndeirs e non è l’unica parata.

PEDERSEN 5.5: ha il compito non semplice di marcare Leao. Se nella prima mezz’ora limita i danni, quando al 31′ Leao lo anticipa su un pallone quasi innocuo, alza il braccio per parare il colpo di testa. Per sua fortuna poco dopo para anche il portiere… (st 25′ WALUKIEWICZ 6: non perfetta la lettura nell’azione che porta al pari del Milan ma è utile nel finale)

MARIPAN 7: se il Milan fatica a creare occasioni è anche perché dietro il cileno e il suo reparto sbagliano pochissimo. Su angolo di Biraghi tocca male il pallone fallendo un gol che sarebbe stata la ciliegina.

COCO 7: sprazzi del giocatore di inizio stagione, dopo qualche partita lontana dagli standard. Sempre più in sintonia con Maripan, quando la partita diventa più complicata, nell’ultima mezz’ora, non perde la lucidità, come quando va in scivolata su Pavlovic.

BIRAGHI 6.5: dalle sue parti Pulisic fa fatica a trovare i soliti spazi. Anche per lui, come per Elmas, è la prima da titolare, dimostra di poter insidiare Sosa in quella posizione (st 37′ DEMBELE’ SV)

RICCI 6.5: rientra dopo la squalifica in una sfida dal sapore speciale visto l’interesse rossonero nei suoi confronti. Ci mette la sua qualità, esce per un problema fisico da valutare (st 25′ LINETTY 6: mette la quantità che serve in mezzo al campo in una finale di gara concitato).

CASADEI 6.5: seconda da titolare di fila, con un partner diverso. Di testa le prende praticamente tutte, sacrificandosi quando serve per aiutare la difesa e proponendosi (st 25′ GINEITIS 7: ci mette sei minuti a far esplodere di gioia la Maratona riportando avanti il Toro dopo il momentaneo pari di Reijnders)

LAZARO 6.5: meno spinta, più lavoro di copertura. Dà una mano a Pedersen con Leao e un paio di volte va via al portoghese quasi in scioltezza.

VLASIC 6.5: con la palla tra i piedi consente alla squadra di respirare quando il Milan si getta in avanti provando il tutto per tutto, dopo l’iniziale svantaggio. Ed è dai suoi piedi che passano le azioni più pericolose dei granata, come sempre.

ELMAS 6: prima da titolare dopo il gol del Dall’Ara. L’ex Lipsia non ha tante occasioni ma dimostra di aver solo bisogno di raggiungere la condizione ottimale (st 14′ KARAMOH 6: buono l’impatto sulla gara, tiene alta la squadra quando serve).

SANABRIA 6.5: propizia tutti e due i gol, perché è per lui che Maignan e Thiaw pasticciano ed è poi il numero nove a battere velocemente la punizione che Gineitis trasforma in gol. Peccato che quando l’occasione arriva (come quella di chiudere i conti calando il tris, al 39′) sembra mancare l’istinto da bomber.

All. VANOLI 7: a Milano aveva lasciato due punti a cui certamente avrà pensato questa sera, specie dopo il pareggio di Reijnders. Il Toro mostra un carattere che partita dopo partita è diventato un marchio di fabbrica: ci fosse un pizzico di qualità in più allora sì, che sarebbero soddisfazioni. Per lui e per i tifosi.