Le parole dell’esterno del Torino in seguito alla sconfitta contro il Cagliari, che l’ha visto segnare il suo primo gol in Italia

Le parole di Rafa Obrador, esterno spagnolo in forza al Torino, in seguito alla sconfitta per 2-1, maturata in serata sul campo dell’Unipol Domus di Cagliari contro la formazione sarda. Obrador è però stato protagonista del match, siglando il suo primo gol con il Torino e in Serie A, un bolide di mancino che si è insaccato dai 30 metri all’incrocio dei pali della porta di Caprile.

Le parole di Obrador

Di seguito le dichiarazioni post partita di Obrador.

Hai fatto un gol bellissimo: peccato per la partita, cosa è successo alla squadra?

“Sono contento per il gol, il primo in Serie A, ma quello che conta è il risultato della squadra e il risultato non è stato positivo. C’è subito l’occasione per rifarci, abbiamo un derby molto importante”.

Hai già parlato con la società del tuo futuro?

“Sono concentrato sula stagione, sul derby, poi finita la stagione parlerò con la società”.

Come stai a livello di condizione?

“La mia condizione non era ottima quando sono arrivato perché in Portogallo non avevo giocato molto, ma ho lavorato con lo staff e con i compagni e sono riuscito a crescere sempre di più”.