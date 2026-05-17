Le pagelle di Cagliari-Torino 2-1: i rossoblù conquistano i 3 punti e si salvano con i gol di Esposito e Mina. Non basta Obrador

PALEARI 6: prima parata facile al 20’ su Palestra. Non può nulla sul tiro perfetto di Esposito che pareggia i conti nel primo tempo. Anche sul colpo di testa di Mina non può farci molto, essendo intervenuto bene su Zappa dall’altro lato.

MARIANUCCI 5: ancora una volta confermato titolare sulla destra. Ma proprio non riesce e non è riuscito ad ingranare in questa esperienza granata. Mendy lo fa sudare e si dimentica di marcare Zappa in occasione del gol del 2-1 di Mina. Bocciato anche da D’Aversa che lo cambia subito all’intervallo. (st 1’ MARIPAN 6: con lui in campo la difesa si sistema un minimo. Ammonito al minuto numero 82 per proteste. Meglio lui al centro di Coco, senza ombra di dubbio. Era diffidato, salterà il derby).

COCO 5: ormai al centro della difesa come nelle ultime uscite. Mendy lo mette in difficoltà ma il solito errore arriva quando Dossena di testa lo sovrasta e lui non salta nemmeno. Questo sull’azione del 2-1. Si sposta a destra nel secondo tempo. Qui migliora ma quando ha la palla tra i piedi si trema e non poco.

EBOSSE 6: l’unico che si salva dei tre titolari nella difesa granata. Nessuno svarione, qualche imprecisione ma si dimostra affidabile da quel lato sinistro.

PEDERSEN 6: non male la sua partita. Corre sulla fascia e crossa anche parecchio. In fase difensiva ripiega bene ed è attento. Sul pezzo, si merita la sufficienza. (st 77’ NJIE 6: prova a lasciare il segno).

ILKHAN 5.5: primo tempo dove fa un po’ di fatica ad entrare in partita. Paga la poca fisicità, anche in occasione del gol di Mina che salta più in alto di lui. Non una partita eccellente. (st 86’ KULENOVIC: SV).

PRATI 5.5: D’Aversa sceglie lui e non Casadei in mezzo al campo. Gara dell’ex. Suo il passaggio vincente per Obrador nel gol dello 0-1. Al 40’ è troppo leggero in marcatura su Esposito che fa 1-1. Poca roba a parte l’assist. Troppi errori tecnici. (st 59’ CASADEI 5.5: nervoso e impreciso).

OBRADOR 6.5: da quella parte l’avversario da contenere è Palestra. Al 38’ fa un eurogol con il suo mancino e sblocca la gara. Un tiro davvero incredibile che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Molto attivo e gioca 90 minuti ad un ottimo ritmo. Il migliore in campo stasera.

VLASIC 6: è sempre lui la luce tattica ma soprattutto tecnica del Torino. Non incide ma le sue giocate sono spesso e volentieri quelle giuste da fare sulla trequarti.



ZAPATA 6: tanto lavoro con il fisico nella prima frazione di gioco. Non è pericoloso ma comunque ci mette l’anima con la fascia da capitano al braccio. (st 59’ ADAMS 5.5: al 75’ ha sul destro il pallone del pareggio ma colpisce Caprile al volo).



SIMEONE 5.5: nel primo tempo qualche errore di precisione. Al 30’ ha sul sinistro la prima occasione del Torino: al volo manda alto. Posizione defilata, non era facile. Nel corso della ripresa cala nonostante sia volenteroso.

D’AVERSA 5.5: forse qualcosa da ridire sulla difesa titolare, con Coco che al centro fatica più che in altre posizioni. Anche Casadei dall’inizio, con la sua fisicità, avrebbe potuto aiutare. Ma non è facile allenare una squadra così in un ambiente così, dove tutti i tifosi non vedono l’ora che l’ennesimo deludente campionato giunga al termine. E alla prossima c’è il derby… Ma almeno è l’ultima.