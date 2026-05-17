Sintesi e commento di Cagliari-Torino, gara valida per il turno numero 37 del campionato di Serie A 2025/2026

Ultima trasferta stagionale per il Torino nella stagione di Serie A 2025/2026. Cagliari-Torino alla Unipol Domus Arena in Sardegna. Ai rossoblù manca un punto alla salvezza matematica, i granata giocano per la maglia e per onorare il campionato prima del derby. Cagliari con Mendy unica punta e Deiola a centrocampo al posto di Folorunsho. Nel Torino Prati e non Casadei al fianco di Ilkhan, senza lo squalificato Gineitis. In attacco la coppia Zapata-Simeone. Primo pallone mosso dal Toro. Meglio il Cagliari nei primi 5 minuti, molto più sul pezzo e in partita. Al 10′ Esposito ci prova con il sinistro ma Ebosse respinge. Solo Cagliari nei primi 15 minuti: i rossoblù giocano e i granata si difendono. Torino che però cresce e avanza con il passare dei minuti. Al 20′ Palestra punta Obrador e calcia con il mancino: Paleari blocca a terra ed è il primo tiro in porta della partita. Forte colpo per Ilkhan, dopo una scivolata con Deiola, al 23′ ma si riprende subito a giocare dopo l’intervento dei medici. Alla mezz’ora è ancora 0-0, con il Toro un po’ più sciolto rispetto all’inizio. Proprio al 30′ Simeone si trova davanti a Caprile, ma è in posizione defilata e il pallone arriva sporco, al volo. Il numero 18 calcia con il mancino ma c’è solo forza nella sua conclusione: palla fuori e alta. Al 35′ sempre Simeone, questa volta poco altruista: Mina lo rimonta mentre l’intenzione dell’argentino era quella di scavalcare Caprile con un tocco morbido col sinistro. Al 38′ la sblocca Obrador con un gol splendido. Un tiro da fuori micidiale con il suo mancino che si insacca sotto l’incrocio e non lascia scampo a Caprile. Assist di Prati. Ma nemmeno il tempo di esultare che al 40′ Esposito fa 1-1. Gaetano lo trova al limite con il destro, Esposito con tre tocchi di destro aggira Prati e calcia benissimo: palla all’angolino basso e poco da fare per Paleari. 1-1 e partita stappata. 2 minuti di recupero. Al 47′ Mina fa 2-1. Dossena sovrasta di testa Coco, Zappa mette in mezzo con il sinistro e Paleari para anche bene. Ma la palla arriva dall’altro lato dove Mina di testa salta in testa ad Ilkhan e a porta vuota segna. La difesa del Torino si è sciolta letteralemente. Finisce così il primo tempo.