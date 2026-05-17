Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Cagliari-Torino: D’Aversa preferisce Prati a Casadei. Nel Cagliari c’è Deiola

Manca poco al calcio d’inizio di Cagliari-Torino. Si gioca alle 20:45 alla Unipol Domus Arena e sono state annunciate le formazioni ufficiali. Nel Torino l’unica sorpresa è Prati titolare al posto di Casadei in mezzo al campo, al fianco di Ilkhan. Davanti Zapata e Simeone. Nei rossoblù invece a centrocampo c’è Deiola e non Folorunsho. In difesa Dossena gioca dall’inizio e non Rodriguez. Di seguito le scelte dei due allenatori.

Cagliari-Torino: le formazioni ufficiali

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Esposito; Mendy. A disp. Sherri, Ciocci, Rodriguez, Albarracin, Folorunsho, Sulemana, Belotti, Borrelli, Kilicsoy, Trepy. All. Pisacane.

Torino (3-4-1-2): Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Prati, Obrador; Vlasic; Zapata, Simeone. A disp. Israel, Siviero, Maripan, Pellini, Nkounkou, Biraghi, Lazaro, Casadei, Ilic, Acquah, Perciun, Savva, Adams, Njie, Kulenovic. All. D’Aversa.