La probabile formazione del Torino in vista della sfida contro il Cagliari: confermato il terzetto difensivo. Pedersen ritorna titolare

Il Torino si avvicina alla conclusione della stagione disputando la sua ultima gara lontano dal Grande Torino. I granata saranno impegnati nella sfida contro il Cagliari all’Unipol Domus fissata domani alle 20:45. I sardi arrivano dalla sconfitta casalinga contro l’Udinese e vorranno sicuramente rifarsi davanti ai propri tifosi. I granata, invece, arrivano dalla convincente vittoria contro il Sassuolo che ha visto il Torino imporsi in rimonta per 2-1.

In difesa confermati i soliti 3

Dopo la partita di Sassuolo, che ha visto ancora qualche incertezza difensiva, sembra andare verso un’altra conferma il terzetto difensivo composto da Marianucci, Coco ed Ebosse. Con Ismajli ancora ai box, contro il Cagliari, D’Aversa si affiderà ancora a questi 3, con Maripan sempre più indietro nelle gerarchie. Tra i pali, invece, rimane in pole Paleari.

A centrocampo scalpita Ilkhan

In mezzo al campo, il Torino non potrà contare su Gineitis che, diffidato salterà il match. Dunque, si aprono le porte per Ilkhan che, nell’ultima sfida, è subentrato nel secondo tempo andando anche vicino al gol. Anche se resta aperto il ballottaggio con Prati. A fianco al turco potrebbe rivedersi anche Casadei che, dopo la panchina contro il Sassuolo, vuole tornare a giocare minuti in campo. Sulle fasce pronti Obrador e Pedersen che, dopo il gol contro i neroverdi, tornerà a occupare la fascia destra, dalla panchina restanno disponibili Lazaro, Nkounkou e Biraghi.

In attacco torna Zapata dal 1′

Dopo essere subentrato nell’ultima gara di campionato, Duvan Zapata è pronto a tornare titolare nella sfida contro il Cagliari. Il colombiano sarà affiancato da Giovanni Simeone che vorrà incrementare il suo bottino di gol in campionato (11). Pronti dalla panchina Adams, Kulenovic e Njie, con quest’ultimo in ballottaggio dopo la partita propositiva contro il Sassuolo.

La probabile formazione del Torino

Ecco gli undici probabili titolari del Torino di Roberto D’Aversa per la partita contro l’Udinese.

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Casadei, Obrador; Vlasic; Zapata, Simeone. A disp. Israel, Siviero, Maripan, Nkounkou, Biraghi, Lazaro, Prati, Ilic, Adams, Njie, Kulenovic. All. D’Aversa.

Indisponibili: Anjorin, Ismajli, Aboukhlal, Tameze

Squalificati: Gineitis