Le parole dell’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, alla vigilia della sfida contro il Torino

Alla vigilia della sfida tra Cagliari e Torino, in programma domani all’Unipol Domus alle ore 20:45, sono arrivate le parole del tecnico dei sardi in conferenza stampa. Di seguito, le sue dichiarazioni.

La conferenza stampa

Ci saranno assenti? Quanto pesa questo match?

“Non ci saranno i lungodegenti Idrissi e Felici, assieme a Mazzitelli e Pavoletti. Abbiamo recuperato Borrelli e Mina e oggi si sono allenati con il gruppo. Vediamo domani come stanno e deciderò se metterli in campo o meno. Domani non servono motivazioni. Con l’Udinese abbiamo fallito un match point ma il calcio è bello perché avremo un’altra chance. Spero che ora la paura non sia distruttiva, ma deve esserci perché ti responsabilizza“.

Che avversario si aspetta domani?

“Ci aspettiamo una squadra che non regala nulla. Tutti noi abbiamo le nostre ambizioni. Abbiamo preparato la partita sugli errori che abbiamo fatto con l’Udinese. Negli occhi dei ragazzi ho visto responsabilità“.

Quali sono le principali insidie del Torino?

“Ho sempre cercato di essere umile nelle letture. Devi capire cosa e perché succede. Abbiamo lasciato punti con l’Udinese, ma a volte li abbiamo presi quando non ne meritavamo. Siamo già stati in queste situazioni, ora c’è un indice di rischio più alto, ma abbiamo già superato questi ostacoli. Vogliamo raggiungere l’obiettivo. Ci metteremo tutto quello che abbiamo“.

Quanto mancherà Zé Pedro?

“Zé Pedro era uno dei più freschi nel girone di ritorno. L’infortunio rimediato da Zappa ha spianato la strada al ragazzo. Ma domani non ci sarà e il sostituto in quel ruolo è Zappa“.