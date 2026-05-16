Ecco i giocatori convocati da D’Aversa e Pisacane per Cagliari-Torino, valida per la 37a giornata di campionato

Reduce dalla vittoria contro il Sassuolo, il Torino di Roberto D’Aversa si prepara alle ultime due sfide di campionato. Prima del derby della Mole contro la Juventus, in programma nell’ultima giornata, i granata saranno impegnati domenica sera alla Sardegna Arena contro il Cagliari. Il calcio d’inizio è fissato per le 20:45.

La formazione di Pisacane, nonostante i cinque punti di vantaggio sul Lecce e i sei sulla Cremonese, non ha ancora la certezza aritmetica della salvezza. Ai rossoblù basterà però un solo punto per conquistare matematicamente la permanenza in Serie A anche per la prossima stagione. Per la gara contro i sardi D’Aversa non avrà a disposizione Aboukhlal, Ismajli e Anjorin. Ecco chi saranno i convocati delle due squadre.

I convocati di D’Aversa

In attesa di comunicazione…

I convocati di Pisacane

Portieri: Caprile, Sherri, Ciocci

Difensori: Palestra, Dossena, Mina, Zappa, Obert, J. Rodriguez

Centrocampisti: Adopo, Albarracin, Gaetano, Deiola, Sulemana, Folorunsho

Attaccanti: Belotti, Borrelli, Mendy, Esposito, Kilicsoy