La probabile formazione del Cagliari per la sfida contro il Torino: Pisacane costretto a rivoluzionare la difesa

Reduce dalla vittoria contro il Sassuolo, il Torino di Roberto D’Aversa si prepara alle ultime due sfide di campionato. Prima del derby della Mole contro la Juventus, in programma nell’ultima giornata, i granata saranno impegnati domenica sera alla Sardegna Arena contro il Cagliari. Il calcio d’inizio è fissato per le 20:45.

La formazione di Pisacane, nonostante i cinque punti di vantaggio sul Lecce e i sei sulla Cremonese, non ha ancora la certezza aritmetica della salvezza. Ai rossoblù basterà però un solo punto per conquistare matematicamente la permanenza in Serie A anche per la prossima stagione. Di seguito, le probabili scelte di Pisacane per la sfida contro i granata, il quale non potrà contare su Felici, Idrissi, Liteta, Borrelli, Pavoletti, Mazzitelli e Deiola.

Difesa rivoluzionata

Per la sfida contro i granata, Pisacane dovrebbe affidarsi al suo ormai solito 3-5-2. In porta confermatissimo Caprile, ma due terzi della difesa dovrebbero però cambiare rispetto all’ultima sfida contro l’Udinese. Al posto di Ze Pedro, squalificato, e Dossena, coinvolto nell’episodio dei presunti insulti razzisti rivolti a Davis dell’Udinese, partiranno infatti dal primo minuto Zappa e Mina, con il giovane Juan Rodriguez – confermato – a formare il terzetto difensivo.

Mediana confermata in blocco

Sulla fascia destra confermato Palestra, uno dei migliori laterali della stagione, con Obert che agirà sulla corsia opposta. A centrocampo Pisacane dovrebbe invece riproporre lo stesso terzetto partito dal primo minuto contro l’Udinese: Adopo, Gaetano e Folorunsho.

In attacco sarà Sebastiano Esposito il partner di Paul Mendy, il giovane senegalese, autore di 14 gol in Primavera e di una doppietta al suo esordio dal primo minuto in Serie A contro l’Atalanta, lo scorso 27 aprile. Il classe 2007 si avvia quindi verso la seconda titolarità consecutiva, la terza nelle ultime quattro.

La probabile formazione del Cagliari

Ecco gli undici probabili a cui si affiderà Pisacane per la sfida contro il Torino.

Probabile formazione del Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho; Esposito, Mendy. A disp. Sherri, Ciocci, Raterink, Albarracin, Dossena, Kilicsoy, Sulemana, Belotti, Trepy. All. Pisacane

Indisponibili: Felici, Idrissi, Liteta, Borrelli, Pavoletti, Mazzitelli, Deiola

Squalificati: Ze Pedro