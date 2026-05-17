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Cagliari-Torino, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Cagliari-Torino, penultimo turno del campionato. In Sardegna i granata vanno a caccia di un successo, dopo il risultato negativo di Udine, per poi tuffarsi sulla settimana che porterà al derby della Mole. Una partita che potrebbe significare salvezza per i rossoblù e che invece consentirebbe al Torino di presentarsi al meglio alla sfida con la Juventus, aumentando il bottino di punti e staccando così la squadra di un anno fa, che ne aveva raccolti 44. Segui in diretta Cagliari-Torino su Toro.it.

Cagliari-Torino: il prepartita

Ore 18.45 Due ore al fischio d’inizio della gara, la penultima per Cagliari e Torino. A una settimana dal derby e dopo il successo sul Sassuolo, D’Aversa si aspetta una risposta da questa trasferta, dopo il risultato negativo della precedente. Le squadre arriveranno allo stadio nella prossima mezz’ora, poi ricognizione e inizio del riscaldamento.

Cagliari-Torino: le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho; Esposito, Mendy. A disp. Sherri, Ciocci, Raterink, Albarracin, Dossena, Kilicsoy, Sulemana, Belotti, Trepy. All. Pisacane

Torino (3-4-1-2): Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Casadei, Obrador; Vlasic; Zapata, Simeone. A disp. Israel, Siviero, Maripan, Nkounkou, Biraghi, Lazaro, Prati, Ilic, Adams, Njie, Kulenovic. All. D’Aversa.

Cagliari-Torino: dove vederla in tv e streaming

Cagliari-Torino in diretta sarà trasmessa su Dazn, piattaforma streaming che detiene i diritti dei match di Serie A. Sarà possibile seguirla su pc, tablet, smartphone e dispositivi compatibili, se in possesso di abbonamento.

Cagliari-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione

Cagliari-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 20.45

Roberto D’Aversa
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home Tabellini

ultimo aggiornamento: 17-05-2026

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Jones
Jones
2 minuti fa

grasso che cola se per caso facciamo un pari,comunque obiettivo raggiunto in anticipo,qindi bene così SFT

Kawasaki77
Kawasaki77
10 minuti fa

Cairese merd@. Guarda e impara dalla viola

Speruma torni Baffone
Speruma torni Baffone
15 minuti fa

Perdere. Bisogna perdere. Stasera un solo risultato. Magari non fate segnare Belotti ma bisogna perdere

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