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Le parole di Roberto D’Aversa nel pre partita di Cagliari-Torino all’Unipol Domus, partita valevole per la 37a giornata di Serie A

D’Aversa si è rapidamente espresso ai microfoni di DAZN nel pre partita di Cagliari-Torino, partita valevole per la 37a giornata di Serie A. I sardi, ancora in cerca di salvezza (basta un punto o una sconfitta della Cremonese), saranno un avversario da non sottovalutare.

La breve intervista

A D’Aversa è stato chiesto, in seguito a quanto detto in conferenza stampa, cosa servirà oggi al Toro dal punto di vista dell’atteggiamento e della concentrazione: Oggi cercheremo di fare risultato con il giusto atteggiamento, sia dal punto di vista fisico, che da quello mentale. Siamo contro una squadra ancora in cerca della conquista della salvezza e quindi dobbiamo disputare una partita seria.

Roberto D’Aversa, head coach of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and US Sassuolo.
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ultimo aggiornamento: 17-05-2026

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valter1
valter1
1 ora fa

Cercheremo di fare risultato, certo giochiamo con il PSG…per favore taci , per favore
…..

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