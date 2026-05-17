Le parole di Roberto D’Aversa nel pre partita di Cagliari-Torino all’Unipol Domus, partita valevole per la 37a giornata di Serie A

D’Aversa si è rapidamente espresso ai microfoni di DAZN nel pre partita di Cagliari-Torino, partita valevole per la 37a giornata di Serie A. I sardi, ancora in cerca di salvezza (basta un punto o una sconfitta della Cremonese), saranno un avversario da non sottovalutare.

La breve intervista

A D’Aversa è stato chiesto, in seguito a quanto detto in conferenza stampa, cosa servirà oggi al Toro dal punto di vista dell’atteggiamento e della concentrazione: Oggi cercheremo di fare risultato con il giusto atteggiamento, sia dal punto di vista fisico, che da quello mentale. Siamo contro una squadra ancora in cerca della conquista della salvezza e quindi dobbiamo disputare una partita seria.