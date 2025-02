Sintesi e commento / Il portiere neutralizza il quarto tiro dal dischetto su cinque in questo campionato. Stavolta ipnotizza Pulisic

Biraghi, Casadei e Elmas in campo dal primo minuto: per la partita contro il Milan Vanoli lancia tre dei quattro giocatori arrivati nel mercato di gennaio. Una scelta obbligata quella del terzino, considerate le assenze di Sosa (per la febbre) e Masina (per squalifica), scelta tecniche invece quella di confermare il numero 22 in mezzo al campo, stavolta al fianco del rientrante Ricci, e il macedone come ala sinistra al posto di Karamoh.

La partita si mette subito bene per il Torino grazie a un incredibile autogol di Thiaw che permette ai granata di passare in vantaggio: Maignan esce dalla propria area per allontanare un pallone e centra in pieno il suo difensore con la palla che termina poi in fondo alla rete. Dopo lo shock per il gol subito, il Milan prova a farsi vedere in avanti: Milinkovic-Savic è bravo a opporsi a una conclusione di Gimenez ma è ancora più bravo al 32′: Pedersen commetto un fallo di mano in area, il rigore è la naturale conseguenza, dal dischetto si presenta Pulisic ma il portiere granata riesce a parare la conclusione. Con questo sono 4 su 5 i rigori neutralizzato in questo campionato. Il Toro torna poi in avanti e Maignan è costretto a effettuare due grandi parate, la prima su Pedersen dagli sviluppi di un angolo, la seconda su Vlasic. Il primo tempo termina così 1-0.