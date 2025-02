Torino-Milan, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Granata contro rossoneri. Paolo Vanoli contro Sergio Conceicao per la prima volta. Torino contro Milan. Si gioca per la 26^ giornata del campionato di Serie A, sabato 22 febbraio alle ore 18. Milan che arriva a Torino dopo la cocente eliminazione in Champions League ai playoff per mano del Feyenoord. Torino che invece arriva dalla sconfitta rocambolesca di Bologna. Si prospetta una bella partita, tra due squadre che hanno deluso quest’anno in un modo o nell’altro. Segui Torino-Milan in diretta testuale su Toro.it.

Torino-Milan: le formazioni ufficiali

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Sanabria. All. Vanoli

Milan (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. A disp. Sportiello, Torriani, Chukwueze, Tomori, Fofana, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Gabbia, Camarda, Abraham, Sottil. All. Conceiçao

Torino-Milan: il prepartita

Ore 16.00 Mancano 2 ore al calcio d’inizio di Torino-Milan. In zona stadio, sono attesi a breve i pullman delle due squadre. Intanto i primi tifosi iniziano ad arrivare: quello di stasera sarà un Olimpico Grande Torino tutto esaurito. Per la partita contro i rossoneri Vanoli è costretto a fare a meno di diversi giocatori: alla lista degli indisponibili si è aggiunto negli ultimi giorni Sosa, fermato dalla febbre. Non è a disposizione nemmeno Masina perché squalificato.

Dove vedere Torino-Milan in streaming e in TV

Torino-Milan in diretta streaming è disponibile in esclusiva su DAZN, per accedere al contenuto, è necessario un abbonamento.

Torino-Milan: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 18