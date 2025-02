Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Torino-Milan: Adams non ce la fa dal 1′, c’è Sanabria al suo posto

Tutto pronto per Torino-Milan, sfida del sabato pomeriggio di Serie A valida per la 26ª giornata. A un’ora dal calcio d’inizio sono state comunicate le formazioni ufficiali della sfida: nel Torino Adams non ce la fa a partire dal primo minuto, e Vanoli schiera Sanabria al suo posto. C’è Biraghi invece nella posizione di terzino sinistro, mentre Elmas esordisce dal 1′.

Torino-Milan, le formazioni ufficiali

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Sanabria. A disp. Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Karamoh, Salama, Adams, Dembele, Gineitis, Linetty, Mullen All. Vanoli

Milan (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. A disp. Sportiello, Torriani, Chukwueze, Tomori, Fofana, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Gabbia, Camarda, Abraham, Sottil. All. Conceiçao