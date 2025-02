I convocati di Vanoli e Conceiçao per la sfida tra Torino e Milan, in programma sabato 22 febbraio alle ore 18

Manca sempre meno a Torino-Milan, sfida importante per i destini di entrambe le squadre. I granata per chiudere il discorso salvezza e puntare a qualcosa di più ambizioso, i rossoneri per continuare a volare verso la Champions League: sarà una sfida da non perdere. Di seguito, i convocati delle due squadre.

I convocati di Vanoli

Adams ce l’ha fatta a recuperare per la partita contro il Milan. Sono invece assenti Sosa e Tameze, oltre ai lungodegenti Njie, Zapata e Schuurs.

Portieri: Donnarumma, Milinkovic-Savic, Paleari

Difensori: Biraghi, Coco, Dembélé, Maripan, Mullen, Pedersen, Walukiewicz

Centrocampisti: Casadei, Elmas, Gineitis, Lazaro, Linetty, Ricci, Vlasic

Attaccanti: Adams, Karamoh, Salama, Sanabria

I convocati di Conceiçao

In attesa di comunicazione