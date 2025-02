La probabile formazione del Milan di Sergio Conceicao per la partita contro il Torino di Vanoli: Walker non recupera

Batosta Champions per il Milan, ma ora c’è subito la Serie A. Rispetto alla formazione della scorsa giornata contro il Verona, Sergio Conceicao è costretto a cambiare qualcosa. Non ci sono squalificati tra le fila dei rossoneri ma ci sono degli infortunati e sono 4: Florenzi, Loftus-Cheek, Emerson Royal e Walker. Pulisic invece recupererà anche se come spiegato da Conceicao in conferenza stampa non ne avrà per tutti i 90 minuti. Qualche dubbio di formazione c’è. Con i nuovi arrivi e le partenze, dopo il mercato di gennaio la squadra è profondamente rivoluzionata.

La difesa e il centrocampo

Milan che scenderà in campo con il consueto 4-2-3-1. In porta gioca il titolare Mike Maignan. Sulla destra, senza Walker, spazio a Jimenez. Sulla sinistra Theo Hernandez (reduce dal disastro in Champions League) è in pole ma scalpita Terracciano. Al centro della difesa ci sono Tomori e Pavlovic. Panchina per Thiaw, Gabbia e Bartesaghi. In mezzo al campo sulla destra non si tocca Fofana. Al suo fianco, il favorito per partire dall’inizio è Reijnders. Bondo in panchina.

Ballottaggio Musah-Pulisic

Sulla trequarti ci sono dei ballottaggi. Nella posizione centrale giocherà Joao Felix da titolare. Sulla destra, il favorito per giocare dall’inizio è Musah. Ma occhio alla concorrenza di Pulisic e Chukwueze. Sulla sinistra invece, Leao scalpita anche se Sottil lo insidia. Davanti la punta è Santiago Gimenez. Sarà lui a guidare l’attacco. Panchina per Camarda, Jovic e Abraham. Le soluzioni in attacco non mancano.

La probabile formazione del Milan

Ecco il probabile 11 del Milan per la sfida al Torino.

Probabile formazione del Milan (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Joao Felix, Leao; Gimenez. A disp. Sportiello, Torriani, Terracciano, Gabbia, Bartesaghi, Pulisic, Thiaw, Bondo, Chukwueze, Sottil, Camarda, Jovic, Abraham. All: Conceicao.

Indisponibili: Florenzi, Loftus-Cheek, Emerson Royal, Walker

Squalificati: nessuno