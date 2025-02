La probabile formazione del Torino di Paolo Vanoli per la sfida al Milan di Conceicao: Biraghi a sinistra, Adams in dubbio

Torino che si prepara ad affrontare il Milan in casa, davanti al suo pubblico. Rispetto alla partita contro il Bologna della scorsa giornata, ci saranno dei cambiamenti nella formazione titolare del Torino. Sosa è influenzato e non recupera per la partita. Masina invece è squalificato. Gli altri indisponibili, oltre ai lungodegenti Zapata, Schuurs, Savva e Ilkhan, sono Ilic, Njie e Tameze. In totale sono in 9 quindi che non saranno della partita. Adams è in dubbio, ma dovrebbe farcela. Tentazione Elmas dal primo minuto.

La difesa e il centrocampo

Vanoli conferma il solito 4-2-3-1. In porta gioca il titolare Vanja Milinkovic-Savic. Panchina per Paleari e Donnarumma. I due difensori centrali sono i soliti due: Maripan a destra e Coco a sinistra. Come terzino destro, Walukiewicz ha recuperato ed è favorito su Pedersen e Dembelè. Sulla sinistra invece, giocherà Biraghi per la prima volta da titolare. Sosa e Masina sono out. A centrocampo torna Ricci dalla squalifica e gioca titolare sulla destra. Sulla sinistra Casadei è favorito su Gineitis. Panchina per Linetty.

Tentazione Elmas

Sulla trequarti, Vlasic e Lazaro non si toccano e giocheranno rispettivamente al centro e a destra. Ma Vanoli ha dubbi sulla sinistra. Salama non è in corsa per un posto da titolare, ma Elmas sì. Il numero 11 insidia Karamoh, in netto calo di prestazioni. La tentazione di farlo giocare dall’inizio, anche se non ha i 90 minuti, è forte. Come unica punta, Adams dovrebbe recuperare e giocare lui. Ma se non ce la facesse, è pronto Sanabria.

La probabile formazione del Torino

Ecco gli 11 a cui probabilmente si affiderà Vanoli.

Probabile formazione del Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Dembelè, Pedersen, Linetty, Gineitis, Karamoh, Salama, Sanabria. All: Vanoli.

Indisponibili: Zapata, Schuurs, Savva, Ilkhan, Ilic, Njie, Tameze, Sosa

Squalificati: Masina