Le parole del direttore tecnico granata prima della sfida contro il Milan: obiettivi, mercato e non soltanto

Tutto pronto per Torino-Milan, sfida del pomeriggio del sabato di Serie A. Tanta la tensione per i giocatori e lo staff. A pochi minuti dal calcio d’inizio, il direttore tecnico Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di DAZN.

Le parole di Vagnati

“Siamo contenti di aver portato questi ragazzi a Torino. Per quanto riguarda il discorso attaccante abbiamo valutato all’inizio di sostituire un giocatore importante come Zapata, ma avendo cambiato sistema tattico abbiamo preferito rinforzare gli esterni. Biraghi è un ragazzo eccezionale, ci dà tanto nello spogliatoio, mentre per Casadei è stata una bella lotta e siamo molto contenti di lui“.

“Ricci è arrivato a un livello diverso da quando è qua, bisogna dare merito a lui e agli allenatori, lui è un grande professionista. Ha rinnovato il contratto e noi siamo contenti che sia qui, ora c’è un campionato da finire nel migliore dei modi“.

“Fino a questo momento abbiamo attraversato tanti alti e bassi che fanno parte di una stagione, abbiamo un allenatore che sta facendo bene. Dare un obiettivo non è semplice, sicuramente non siamo soddisfatti dei punti che abbiamo perché abbiamo buttato via tante partite per errori banali, ma dobbiamo dare di più”.