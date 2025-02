A pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida tra Torino e Milan, Cesare Casadei ha parlato ai microfoni di Dazn

Manca pochissimo a Torino-Milan, sfida importante per il prosieguo della stagione granata. Ancora una maglia da titolare per Casadei, che a pochi minuti dal calcio d’inizio ha parlato ai microfoni di DAZN.

Le parole di Casadei

“Ricci è un giocatore importante, abbiamo caratteristiche diverse perché a me piace più inserirmi e dare fisicità. Oggi sarà un grande test per noi, secondo me siamo complementari”.

“Cerco sempre di migliorarmi giorno per giorno e di pensare al presente, al futuro poi ci penserò. So che adesso sono in una grande squadra con un grande tifo, e cerchiamo sempre di dare il meglio“.